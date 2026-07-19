Una parte della scultura della Madonna del Martinozzi, risalente al XVI secolo, si è frantumata ieri mattina. La statua, collocata nella nicchia dell’androne di un palazzo storico, è stata recintata con transenne e nastro rosso-bianco. L’area interessata si trova davanti a un ingresso che si affaccia sulla corte, accessibile attraverso un arco storico. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La zona è stata messa sotto controllo e sono in corso verifiche sulla causa del danno.

Va in frantumi una parte della cinquecentesca Madonna del Martinozzi, custodita nella nicchia dell’androne del Palazzo Malatestiano che si affaccia sulla Corte e a cui si accede da piazza XX Settembre attraverso l’arco Borgia-Cybo: da ieri mattina l’area è stata delimitata da transenne e dal nastro rosso e bianco. Nessun atto vandalico ma il naturale distacco di una parte della scultura – a terra sono visibili grossi parti di marmo – avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. "Quando è stato chiuso il cancello su piazza XX Settembre la statua era intatta – assicura l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – ieri mattina, alla riapertura, c’erano i frammenti a terra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va in frantumi la scultura della Vergine

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