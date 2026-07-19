Il 29 novembre 1994, nel carcere di alta sicurezza di Tolmezzo, un uomo ha fornito dettagli sui servizi di sicurezza in contatto con i responsabili di uno Bianca, il Lungo, catturato sette giorni prima. Durante l'interrogatorio, Fabio Savi ha riferito di un coinvolgimento di un reclutatore e della presenza di contatti con i servizi. I pm Giovanni Spinosa e Lucia Musti sono presenti durante l’interrogatorio.

Carcere di alta sicurezza di Tolmezzo, Udine, 29 novembre 1994. Sette giorni dopo la cattura. La memoria è ancora fresca, l’animo agitato. Fabio Savi sta parlando con gli inquirenti: seduti davanti a lui, ci sono i pm Giovanni Spinosa e Lucia Musti. A loro, ’il Lungo’ racconta dei rapporti con i Servizi. "Roberto (il fratello maggiore e leader della banda, ndr) mi ha parlato di una persona dei Servizi segreti italiani che gli ha fatto discorsi strani. Costui ha fatto allusioni che lasciavano intendere che fosse informato della nostra attività quali componenti della banda della Uno Bianca. Costui faceva riferimento al reclutamento di personale con linguaggi allusivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, il Lungo nel ’94: "I Servizi in contatto con noi. C’era anche un reclutatore"

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Uno Bianca e servizi segreti: le vere trame | Luoghi Oscuri - Ep.7

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Temi più discussi: Uno Bianca, il Lungo nel ’94: I Servizi in contatto con noi. C’era anche un reclutatore; Uno Bianca, Fabio Savi chiede di uscire dal carcere. I giudici rigettano la richiesta: Nessun ravvedimento; Banda della Uno Bianca: i dubbi insoluti sugli omicidi in armeria portano ai Servizi; Uno Bianca, respinta la richiesta di permessi premio a Fabio Savi.

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