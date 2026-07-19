La Polizia Municipale di Salerno ha mantenuto i controlli presso i varchi di accesso di Universo Beach anche oggi, domenica 19 luglio. I bagnanti sono stati invitati ad allontanarsi e a non entrare nella spiaggia. La presenza delle forze dell’ordine si è protratta per tutta la giornata, con divieto di ingresso ancora in vigore.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche oggi, domenica 19 luglio, la Polizia Municipale di Salerno presidia i varchi d’ingresso di Universo Beach, invitando i bagnanti ad allontanarsi e a non accedere alla spiaggia. L’area è infatti interdetta da un’ordinanza firmata dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha disposto la chiusura totale dell’arenile dopo il mancato rispetto, da parte dell’impresa esecutrice, di una serie di prescrizioni. La vicenda parte a maggio. L’impresa avrebbe dovuto consegnare la seconda parte dei lavori di ripascimento, dopo il primo tratto inaugurato a luglio dello scorso anno tra entusiasmo e grande partecipazione. A settembre però il comune chiude la spiaggia dopo un seria di segnalazioni fenomeni di cementificazione e muffe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Universo beach, polizia in spiaggia anche oggi: divieto di ingresso

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