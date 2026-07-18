La polizia municipale di Salerno ha effettuato un blitz presso Universo Beach, dove alcuni bagnanti si erano rifiutati di rispettare i divieti di accesso. Nonostante l’ordinanza del sindaco, che aveva disposto la chiusura della spiaggia per 60 giorni, alcuni clienti sono rimasti sul posto. Gli agenti hanno quindi allontanato i presenti, che tentavano di aggirare le restrizioni e di continuare a usufruire della spiaggia.

Blitz della polizia municipale di Salerno per "convincere" i bagnanti a lasciare Universo Beach. Non è bastata l'ordinanza del sindaco Vincenzo De Luca che per 60 giorni (quindi a estate praticamente conclusa) ha stabilito la chiusura della nota spiaggia. In barba a quanto fissato dall'atto, ma anche al pericolo di agenti contaminanti, ben chiarito dalle analisi dell'Arpac sul materiale usato per il ripascimento, questa mattina decine di bagnanti sono tornati ad invadere la spiaggia di Torrione. E così gli agenti della municipale non hanno potuto far altro che allontanarli. Nel pomeriggio di ieri gli operai avevano installato due barriere in metallo all'ingresso della scala che porta alla spiaggia, situata sul lungomare Marconi. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, gli «irriducibili» di Universo Beach aggirano i divieti ma vengono allontanati dalla Polizia municipale

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