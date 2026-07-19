Venerdì sera, il palazzo dei Diamanti ha registrato il tutto esaurito durante l’apertura serale dedicata a Andy Warhol. Numerosi visitatori hanno attraversato le sale per ammirare le opere del celebre artista della Pop art, con particolare attenzione ai capolavori esposti. La mostra, ormai vicina alla chiusura, ha attirato un pubblico vario, desideroso di scoprire o riscoprire l’universo creativo di Warhol. La serata si è conclusa con un afflusso consistente di visitatori.

In tanti hanno scelto di trascorrere la serata di venerdì a palazzo dei Diamanti, immersi tra i capolavori del padre della Pop art. È stata un successo l’apertura serale della mostra dedicata a Andy Warhol giunta ormai a conclusione. Oggi sarà infatti l’ultima opportunità per ammirare le opere dell’artista, in una coinvolgente rivisitazione della mostra presentata da Warhol cinquant’anni fa a Ferrara e che segnò una svolta nel suo percorso artistico. La serie ‘Ladies and Gentlemen’, ma anche alcuni dei suoi ritratti e autoritratti più iconici – da Marilyn a Liz Taylor, da Mick Jagger a Mao – sono dunque visitabili oggi per l’ultimo giorno ai Diamanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una notte con l’arte di Andy Warhol. L’apertura serale fa il pieno di visite

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