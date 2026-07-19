La finale dei Mondiali maschili si svolgerà domenica alle 21 al MetLife Stadium vicino a New York, tra Argentina e Spagna. L’Argentina, campione del mondo in carica e vincitrice delle ultime due edizioni della Copa América, affronta una squadra con un profilo diverso, meno recente vincitrice di grandi tornei internazionali.

Domenica alle 21 si giocherà la finale dei Mondiali maschili di calcio tra Argentina e Spagna, al MetLife Stadium, non lontano da New York. L’Argentina ha vinto gli ultimi Mondiali ed è la vincitrice delle ultime due edizioni della Copa América, il torneo sudamericano per nazionali. La Spagna è campionessa europea in carica. Non era mai successo che le campionesse in carica di Sudamerica ed Europa, le due aree di mondo con le più forti nazionali di calcio, si trovassero in finale. Ed era dai primi Mondiali, nel 1930, che in finale non arrivavano due nazionali che parlano la stessa lingua. Lingua a parte, Argentina e Spagna sono però due squadre profondamente diverse: per la reputazione che le accompagna, per il punto in cui sembra essere il loro ciclo calcistico, per il calcio che propongono e per il percorso che le ha portate fino a qui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Una finale dei Mondiali tra due squadre molto diverse

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PERCHÉ IL PALLONE DELLA FINALE DEI MONDIALI È DIVERSO

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