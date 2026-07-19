Un nuovo giocatore si unisce alla Janus Fabriano: si tratta di Santiago Quarone, playmaker italiano-argentino nato nel 2006. La società ha confermato lo staff tecnico con coach Elia Rossi e il suo vice Luca Paleco, e ha rinnovato i contratti di Filiberto Dri e Davide Vavoli. Quarone arriva dopo aver firmato il contratto con il club biancoblù per la stagione 202627.

La Janus Fabriano prosegue la costruzione del roster in vista della stagione 202627. Dopo aver confermato lo staff tecnico guidato da coach Elia Rossi, affiancato dal vice Luca Paleco, e rinnovato la fiducia a Filiberto Dri e Davide Vavoli, il club biancoblù ufficializza l’arrivo di Santiago Quarone, playmaker italo-argentino classe 2006. "Quarone sarà il nostro cambio nel ruolo di playmaker – afferma coach Elia Rossi –. È un giocatore dotato di grande temperamento e personalità, nonostante la giovane età. È un agonista vero, a partire dalla fase difensiva. Siamo contenti di averlo con noi". Alto 186 centimetri, Quarone arriva dalla Stella EBK Roma, dove nelle ultime due stagioni ha militato in Serie B Interregionale e nel campionato Under 19 Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un "gaucho" per Fabriano. E’ l’italo-argentino Quarone

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