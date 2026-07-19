Ultimissime Juve LIVE | le condizioni di Ekhator Kolo Muani spinge per il ritorno a Torino

Un giocatore della Juventus, Ekhator, ha condizioni di salute che vengono monitorate. Nel frattempo, Kolo Muani sta spingendo per un possibile ritorno a Torino. Sono queste le principali notizie delle ultime ore riguardanti la squadra, aggiornate in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 luglio 2026. Kolo Muani è e resta la prima scelta: Juve pronta a rilanciare nelle prossime ore, lui ha fatto questa confessione a Thuram. Ore 09.20 – Kolo Muani esprime il desiderio di trasferirsi a Torino mentre continua la difficile trattativa con il Paris Saint-Germain: tutti gli aggiornamenti Infortunio Ekhator, le primissime sensazioni dopo lo stop forzato di ieri: cosa filtra sul nuovo arrivato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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