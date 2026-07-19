Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco con missili balistici, secondo le autorità ucraine, che hanno segnalato una vittima e otto feriti. L’attacco ha provocato esplosioni e incendi diffusi nella capitale. Non sono stati forniti dettagli sul numero totale di esplosioni o sui danni subiti. Le autorità hanno confermato che si tratta di un raid senza precedenti. La situazione è ancora in evoluzione e si stanno valutando i danni.

(LaPresse) Nuovo attacco nella notte contro Kiev: secondo le autorità ucraine, un raid russo con l’impiego di missili balistici ha provocato una vittima e otto feriti nella capitale. Le esplosioni sono iniziate intorno all’1:30 e sono proseguite per diverse ore, causando incendi e danni in almeno cinque quartieri della città. Colpiti edifici residenziali, uffici, strutture industriali, un dormitorio e diversi veicoli. I soccorritori hanno salvato quattro persone da un’abitazione privata in fiamme nel distretto di Sviatoshynskyi e hanno evacuato alcuni residenti da un edificio di tre piani colpito nel distretto di Shevchenkivskyi. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nei distretti di Solomyanskyi, Desnianskyi e Dnipro per spegnere altri roghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, raid russo senza precedenti su Kiev: esplosioni e incendi diffusi nella capitale

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