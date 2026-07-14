Guerra Ucraina - Russia le news di oggi Raid balistico su Kiev esplosioni e incendi nella capitale

Oggi a Kiev si sono verificati un raid balistico con esplosioni e incendi nella capitale. La notizia arriva poco dopo una riunione tra diverse nazioni a Parigi, che ha portato alla creazione di una nuova coalizione per lo scudo anti-razzi. Mosca ha reagito alle notizie, ma finora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla risposta. La situazione rimane tesa nel contesto del conflitto tra Ucraina e Russia.

Dopo la riunione dei volenterosi e della nuova coalizione per lo scudo anti-razzi a Parigi, arriva la reazione di Mosca. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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LA RUSSIA STA PERDENDO la GUERRA in UCRAINA, ANALISI con PARABELLUM e GEN. CAPITINI

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