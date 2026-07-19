Ucraina attacchi notturni a Sumy e Kherson | due morti

Due persone sono state uccise durante gli attacchi notturni sulle città di Sumy e Kherson in Ucraina. Le autorità ucraine riferiscono anche di numerosi feriti. I bombardamenti sono avvenuti tra la notte e le prime ore del mattino, con esplosioni udite in entrambe le aree. Non sono stati forniti dettagli sui danni alle infrastrutture o sulle cause specifiche degli attacchi. La situazione resta tesa nelle zone colpite.

Due persone sono state uccise negli attacchi russi sulle città di Sumy e Kherson, in Ucraina, mentre molte altre sono rimaste ferite secondo le autorità ucraine. Una donna di 75 anni è stata uccisa e altre quattro persone sono rimaste ferite in un attentato dinamitardo guidato dalla Russia nella regione di Kherson, ha affermato l’Amministrazione militare regionale di Kherson. Secondo le autorità locali, più di 20 edifici residenziali sono stati danneggiati e alcune abitazioni private sono state completamente distrutte. Nella città di Sumy, una persona è stata uccisa e molte altre sono rimaste ferite in un altro attacco russo notturno con bombe aeree guidate, ha affermato il Servizio di emergenza statale ucraino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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