Tuttosport – Ismajli carica Torino | Con Abate stiamo lavorando bene Sorprese? Vi faccio un nome

Da justcalcio.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima settimana di allenamenti, la squadra ha lavorato intensamente sotto la guida del nuovo tecnico. Un membro del gruppo ha affermato che il lavoro procede bene, con l’obiettivo di integrare le nuove idee di gioco. Si sottolinea che ci vorrà ancora un po’ di tempo per raggiungere la piena sintonia, ma il gruppo si sente sulla buona strada.

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2026-07-19 20:17:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “La prima settimana è andata. Stiamo lavorando alla grande e con il nuovo allenatore che ha le sue idee di gioco, siamo lì e serve ancora un po’ di lavoro e di tempo”. Così il difensore del Torino, Ardian Ismajli, fa il punto sul ritiro dei granata a Pinzolo. “ Il calcio è un gioco di squadra, tutti andiamo su e tutti andiamo giù. La palla parte da dietro, il mister vuole questo, uscire dal basso con la palla a terra. Vediamo come fare il meglio possibile, per ora stiamo abbastanza bene e manca ancora un mese alla prima partita in coppa” ha proseguito poi il difensore granata in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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