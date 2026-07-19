2026-07-19 20:17:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “La prima settimana è andata. Stiamo lavorando alla grande e con il nuovo allenatore che ha le sue idee di gioco, siamo lì e serve ancora un po’ di lavoro e di tempo”. Così il difensore del Torino, Ardian Ismajli, fa il punto sul ritiro dei granata a Pinzolo. “ Il calcio è un gioco di squadra, tutti andiamo su e tutti andiamo giù. La palla parte da dietro, il mister vuole questo, uscire dal basso con la palla a terra. Vediamo come fare il meglio possibile, per ora stiamo abbastanza bene e manca ancora un mese alla prima partita in coppa” ha proseguito poi il difensore granata in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Justcalcio.com - Tuttosport – Ismajli, carica Torino: “Con Abate stiamo lavorando bene. Sorprese? Vi faccio un nome”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino, Ismajli: "Lavoriamo duro, Abate ha le sue idee"Il difensore del Torino, Ardian Ismajli, ha riferito che la prima settimana di preparazione si è conclusa con intenso lavoro sul campo.

Francesco Bagnaia: “Stiamo lavorando bene, passi avanti evidenti”Nella Sprint Race del Gran Premio di Repubblica Ceca, il pilota italiano ha concluso in prima posizione.

Torino, Ismajli: ''Lavoriamo duro, Abate ha le sue idee'La prima settimana è andata, abbiamo messo nelle gambe tanto lavoro: ci stiamo allenando alla grande, il nuovo mister ha le sue idee di gioco e ci serve ancora un po' di tempo: così il difensore del ... ansa.it

Ismajli, carica Torino: Con Abate stiamo lavorando bene. Sorprese? Vi faccio un nomeLa prima settimana è andata. Stiamo lavorando alla grande e con il nuovo allenatore che ha le sue idee di gioco, siamo lì e serve ancora un po' di lavoro e di tempo. Così il difensore del Torino, Ar ... tuttosport.com