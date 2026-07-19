La quattordicesima edizione di “La Notte delle Streghe” si terrà nel centro storico di Benevento da venerdì 24 a domenica 26 luglio. L’evento, che coinvolge diverse attività e iniziative, si svolgerà nel fine settimana. Le date sono state confermate e le attività sono pronte per essere avviate. La manifestazione si svolge nel cuore della città e coinvolge vari appuntamenti programmati per tutto il weekend.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ tutto pronto per “La Notte delle Streghe”, l’evento che prende il via venerdì prossimo nel centro storico di Benevento e che si concluderà domenica, 26 luglio. Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice della manifestazione, che attira nel capoluogo sannita migliaia di visitatori e curiosi. La Notte delle Streghe nasce quattordici anni fa con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare di Benevento, insieme ai riti, alle credenze e alle tradizioni che gli anziani hanno tramandato per generazioni attraverso i racconti intorno al fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tutto pronto per “La Notte delle Streghe”, nel prossimo weekend la 14esima edizione

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