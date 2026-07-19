Tutto pronto per La Notte delle Streghe nel prossimo weekend la 14esima edizione
La quattordicesima edizione di “La Notte delle Streghe” si terrà nel centro storico di Benevento da venerdì 24 a domenica 26 luglio. L’evento, che coinvolge diverse attività e iniziative, si svolgerà nel fine settimana. Le date sono state confermate e le attività sono pronte per essere avviate. La manifestazione si svolge nel cuore della città e coinvolge vari appuntamenti programmati per tutto il weekend.
Tempo di lettura: 2 minuti E’ tutto pronto per “La Notte delle Streghe”, l’evento che prende il via venerdì prossimo nel centro storico di Benevento e che si concluderà domenica, 26 luglio. Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice della manifestazione, che attira nel capoluogo sannita migliaia di visitatori e curiosi. La Notte delle Streghe nasce quattordici anni fa con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare di Benevento, insieme ai riti, alle credenze e alle tradizioni che gli anziani hanno tramandato per generazioni attraverso i racconti intorno al fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La Notte delle Streghe | Film Completo | Un Thriller Oscuro tra Sogni e Realtà
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