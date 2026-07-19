tutto per la mia famiglia le anticipazioni dal 19 al 25 luglio

Canale 5 cambia la programmazione della serie tv turca Tutto per la mia famiglia che sarà in onda tutti i giorni prima di The Wall, venendo così trasmessa anche il sabato e la domenica e non solo dal lunedì al venerdì. La rete ha così deciso di sfruttare le tante puntate a disposizione per fidelizzare ulteriormente il pubblico. La dizi, il cui titolo originale è Kardeslerim, è già andata interamente in onda in Turchia tra il 2021 e il 2024 ha 4 stagioni con 132 puntate da 130 minuti circa, qualcuna anche da 150, riadattate per l'Italia al formato da 45 minuti. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 19 al 25 luglio, vediamo dove eravamo rimasti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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