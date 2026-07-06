Proseguirà nella settimana dal 6 al 10 luglio 2026 l'appuntamento con Tutto per la mia famiglia, la serie tv che ha debuttato da meno di un mese ma già è entrata nel cuore degli spettatori. Kardeslerim (questo il titolo originale) ha 4 stagioni con 132 puntate da 130 minuti circa, qualcuna anche da 150 interamente trasmesse in Turchia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana, vediamo dove eravamo rimasti. Orhan ha chiesto a Ogulcan di trovare un modo per aiutare i cugini. Ecmel è convinta di aver visto la madre e ha preso da sola un autobus. Orhan, dopo averla ritrovata, l'ha accompagnata al cimitero spiegandole che i genitori non torneranno mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

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Tutto per la mia famiglia anticipazioni Dal 6 al 10 Luglio,Il fratelli Eren rischiano la vita dopo

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