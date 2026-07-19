È stata presentata la seconda edizione del progetto “Servizi per un turismo accessibile e inclusivo”, chiamato “Stai 2”. L’iniziativa è promossa dalla Regione Lombardia con la collaborazione delle province di Sondrio e Pavia. Al centro del progetto c’è un’app chiamata “Stai 2”, pensata per favorire un turismo accessibile a tutti in Valtellina. La piattaforma digitale mira a fornire informazioni e servizi per persone con diverse esigenze di accessibilità.

Si chiama "Stai 2" ed è – come dice il nome – la seconda edizione del progetto "Servizi per un turismo accessibile e inclusivo" promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Provincia di Sondrio e quella di Pavia. Sarà illustrato il prossimo 28 luglio alle 10 nella sala del Consiglio di Palazzo Muzio, con un focus particolare sull’innovativa applicazione che – attraverso la valorizzazione dei punti di interesse turistico in Valtellina – mostra una mappa interattiva a disposizione delle persone con disabilità. Alla scoperta del territorio senza barriere, insomma. L’app, voluta da Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) e realizzata da Tim Enterprise, presenta alcuni percorsi: dal capoluogo alla Valmalenco, a Bormio, alla Valmasino e alla Valtartano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo inclusivo in Valtellina. L’App “Stai 2“ guida per tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turismo inclusivo, l’app per disabili: “Faremo crescere i flussi del 15%”È stata sviluppata un’app con una mappa interattiva destinata alle persone con disabilità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai luoghi e...

Leggi anche: A Numana il turismo è anche inclusivo: c’è la spiaggia per disabili "Il mare è per tutti"

Argomenti più discussi: Turismo inclusivo in Valtellina. L’App Stai 2 guida per tutti; Turismo accessibile in provincia di Sondrio: nasce una nuova app con percorsi inclusivi per persone con disabilità.

Turismo inclusivo in Valtellina. L’App Stai 2 guida per tuttiSi chiama Stai 2 ed è – come dice il nome – la seconda edizione del progetto Servizi per un turismo accessibile e inclusivo promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Provincia di S ... ilgiorno.it

Fondi per il turismo inclusivo Stai 2 porta in dote sei milioniSei milioni di euro per rendere più accessibile e inclusivo il turismo in Valtellina e in Valchiavenna. Prende spunto dalle Olimpiadi e le Paralimpiadi, ma rimarrà a beneficio del territorio anche una ... ilgiorno.it