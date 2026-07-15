Turismo inclusivo l’app per disabili | Faremo crescere i flussi del 15%

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata sviluppata un’app con una mappa interattiva destinata alle persone con disabilità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai luoghi e migliorare l’esperienza di viaggio. Secondo i responsabili, l’uso dell’app potrebbe contribuire a un aumento del 15% nei flussi turistici. La piattaforma mira a promuovere un turismo più inclusivo, facilitando la scoperta del territorio da parte di chi ha bisogni specifici.

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Pavia –  “Un paesaggio non accogliente, non serve a nulla”. Per questo è nata una app a disposizione delle persone con disabilità con una mappa interattiva per scoprire il territorio. L’applicazione, presentata ieri nella sala dell’Annunciata nell’ambito del progetto “Stai2” per il turismo accessibile, sarà disponibile dall’autunno e guiderà l’utente attraverso i percorsi più significativi, indicando anche livelli di accessibilità fisica e sensoriale. L’app. L’app realizzata da Tim Enterprise nasce su iniziativa di Anmic regionale (ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità) per coinvolgere attivamente le persone con disabilità nella progettazione di percorsi turistici accessibili, promuovendo tecnologie avanzate e creando una rete tra enti pubblici, associazioni e imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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