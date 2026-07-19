Tunisino semina il panico in porto e poi crolla privo di sensi in Dogana
Una persona di nazionalità tunisina ha causato scompiglio sul lungomare di Ancona, disturbando la banchina prima di crollare a terra priva di sensi davanti agli uffici della dogana del porto.
Attimi di follia questa notte sul lungomare di Ancona, dove un giovane tunisino ha seminato il caos lungo la banchina per poi crollare a terra privo di sensi davanti agli uffici della dogana del porto. La notte agitata dell’uomo è cominciata al Lazzabaretto dove, secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto una conoscente. L’incontro sarebbe però degenerato in pochi istanti: il giovane avrebbe tentato di strapparle la borsa e, di fronte alla resistenza della donna, avrebbe reagito colpendola con uno schiaffo. A quel punto è intervenuta la security dell’Arci, inducendo l’uomo a scappare. Nella fuga ha afferrato una transenna e l’ha scaraventata contro le moto parcheggiate accanto ai bagni chimici, quindi è ripartito di corsa, tallonato dalla security, lungo la banchina, fino alla dogana presidiata dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: Tunisino semina il panico in porto e poi crolla privo di sensi in Dogana; Rapina alla filiale Mps di Sassuolo, in carcere il quarto uomo: è un 72enne di Napoli.
Tunisino semina il panico in porto e poi crolla privo di sensi in doganaAvrebbe prima tentato di rubare la borsa a una donna vicino al Lazzabaretto colpendola con uno schiaffo. Poi ha lanciato una transenna contro le moto. msn.com