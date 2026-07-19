tunisino semina il panico in porto e poi crolla privo di sensi in dogana

Attimi di follia questa notte sul lungomare di Ancona, dove un giovane tunisino ha seminato il caos lungo la banchina per poi crollare a terra privo di sensi davanti agli uffici della dogana del porto. La notte agitata dell’uomo è cominciata al Lazzabaretto dove, secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto una conoscente. L’incontro sarebbe però degenerato in pochi istanti: il giovane avrebbe tentato di strapparle la borsa e, di fronte alla resistenza della donna, avrebbe reagito colpendola con uno schiaffo. A quel punto è intervenuta la security dell’Arci, inducendo l’uomo a scappare. Nella fuga ha afferrato una transenna e l’ha scaraventata contro le moto parcheggiate accanto ai bagni chimici, quindi è ripartito di corsa, tallonato dalla security, lungo la banchina, fino alla dogana presidiata dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tunisino semina il panico in porto e poi crolla privo di sensi in doganaAvrebbe prima tentato di rubare la borsa a una donna vicino al Lazzabaretto colpendola con uno schiaffo. Poi ha lanciato una transenna contro le moto. msn.com