Un giocatore ha dichiarato di non porsi limiti riguardo a un possibile trasferimento alla Juventus e ha affermato che se dovesse arrivare, sarebbe disposto a dare il massimo. Nel frattempo, un’altra voce si riferisce a una squadra avversaria, suggerendo che potrebbe essere vantaggioso inserire più elementi di peso contro di essa. Le dichiarazioni riguardano le future mosse di alcuni calciatori e la strategia da adottare in vista di competizioni.

2026-07-19 07:40:00 Flash news da Tuttosport: Se la cristalleria è la squadra avversaria, allora può rivelarsi davvero molto utile metterci dentro più elefanti possibile. La Juventus ne ha già uno, Jeremie Boga, e le piacerebbe assai inserire in rosa un altro nazionale della Cosa d’Avorio, un “elefante” appunto in grado di apportare peso e sostanza al centrocampo: Franck Kessié. Una trattativa, quella con l’ex rossonero ora svincolato dall’Al Alhi, che va avanti da tempo e dentro la quale ora si stanno limando le cifre per abbassare le richieste da parre dell’entourage del centrocampista. Partiti da una richiesta di 7 milioni, si deve scendere poco sotto i 6 e le sensazioni sono buone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Boga tra riscatto e Kessié: “Juve, non mi pongo limiti. E se arriva…”

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