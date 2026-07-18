Boga nel post di Basilea Juve | Felice del riscatto Volevo continuare con questa maglia Kessie? Non l’ho sentito ma è un bravo giocatore – VIDEO

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Boga ha espresso soddisfazione per il riscatto e ha detto di voler continuare a giocare con questa maglia. Nel post partita, ha anche menzionato Kessie, affermando di non averlo sentito, ma di considerarlo un buon giocatore. La sua attenzione si è concentrata sulla prestazione della squadra, senza approfondire altri argomenti.

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© Juventusnews24.com - Boga nel post di Basilea Juve: «Felice del riscatto. Volevo continuare con questa maglia. Kessie? Non l’ho sentito, ma è un bravo giocatore» – VIDEO
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