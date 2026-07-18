Boga ha espresso soddisfazione per il riscatto e ha detto di voler continuare a giocare con questa maglia. Nel post partita, ha anche menzionato Kessie, affermando di non averlo sentito, ma di considerarlo un buon giocatore. La sua attenzione si è concentrata sulla prestazione della squadra, senza approfondire altri argomenti.

di Marco Baridon Boga nel post partita di Basilea Juve si è soffermato sulla prestazione della squadra, ma ha anche affrontato altri temi. Le sue parole. (dall’inviato al St. Jacob-Park) – Intervenuto in mixed zone nel post partita di Basilea Juve, Jeremie Boga ha commentato la prestazione e si è soffermato anche su Kessie. Le sue parole. PRIMA PARTITA STAGIONALE – « Molto bene, è un piacere tornare a giocare le partite. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione. Ovviamente, fisicamente non siamo ancora al top, però con la palla abbiamo dimostrato un bel gioco, che è qualcosa che volevamo fare quest’anno. Prendiamo ogni partita per migliorare la condizione fisica ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga nel post di Basilea Juve: «Felice del riscatto. Volevo continuare con questa maglia. Kessie? Non l’ho sentito, ma è un bravo giocatore» – VIDEO

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