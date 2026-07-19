trump prepara il gran finale realizzato sogno americano ma teme la vittoria spagnola

Donald Trump si prepara a partecipare alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, che si terrà al MetLife Stadium in New Jersey. Il presidente sarà presente sugli spalti con la first lady e un rappresentante della FIFA, e consegnerà la coppa ai vincitori. La serata è attesa come un evento tra sport e politica, con Trump che si dice pronto a vivere un “sogno americano” ma che teme una vittoria spagnola.

Donald Trump è pronto a prendersi la scena alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il presidente, che siederà sugli spalti del MetLife Stadium in New Jersey con la first lady Melania e l’amico Gianni Infantino, consegnerà la coppa ai campioni in quella che ci si attende sarà una serata tra calcio e politica. Vicino a loro, in tribuna d'onore, ci saranno il re spagnolo Filippo VI con la moglie Letizia e le due figlie, e pure il premier Pedro Sanchez, grande rivale del comandante in capo, mentre resterà sul divano della sua residenza di Olivos a Buenos Aires il presidente Javier Milei, decisamente più nelle grazie della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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