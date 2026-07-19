Durante la finale tra Spagna e Argentina, il trofeo dei Mondiali è stato portato in tribuna davanti a Donald Trump, che ha assistito alla partita. Il presidente della FIFA ha guardato il trofeo con soddisfazione, senza premiare direttamente la squadra vincente sul palco. L’evento si è svolto con il trofeo visibile anche dalla tribuna, in presenza di alcuni ospiti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a ulteriori interventi o cerimonie.

Non solo premierà la squadra vincitrice sul palco in mezzo al campo, a Donald Trump durante la finale tra Spagna e Argentina è stata portato il trofeo dei Mondiali in tribuna. Pochi minuti dopo l’inizio della partita, infatti, Donald Trump – seduto in mezzo tra la First Lady Melania e il presidente della Fifa Gianni Infantino – ha potuto ammirare la Coppa seduto comodamente al proprio posto. Al tycoon infatti è stato portato il trofeo in tribuna, con Trump che lo ha accarezzato, toccato e ammirato sotto lo sguardo compiaciuto di Infantino. In tribuna anche i reali di Spagna – Re Filippo e Regina Letizia – che si sono scambiati una stretta di mano con il capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump ancora coccolato da Infantino: al tycoon portano la Coppa del Mondo in tribuna, il presidente Fifa ammira compiaciuto

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