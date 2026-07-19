Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa. La Mercedes ha chiuso al primo posto, seguita dalla Ferrari di Charles Leclerc in seconda posizione e dalla Red Bull di Max Verstappen. Lewis Hamilton si è classificato quarto, mentre George Russell è stato ritirato dalla gara.

La Mercedes di Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa, il leader del Mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la Rossa di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Hamilton paga i 5" di penalità arrivati in seguito al contatto al primo giro con la Mercedes di George Russell. Quest’ultimo, dunque, incassa uno zero pesantissimo in ottica Mondiale e ora scivola a -50 dal compagno di squadra. Quinto posto, invece, per la McLaren di Oscar Piastri, che taglia il traguardo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), autore di una parziale rimonta dalla tredicesima casella. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trionfo di Antonelli in Belgio: la Ferrari di Leclerc è seconda, quarto Hamilton. Russell ritirato

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