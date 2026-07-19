Trevisani | Mondiali ecco la mia favorita per la finale

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Riccardo Trevisani ha indicato Lamine Yamal e Messi come i principali protagonisti della partita al Metlife Stadium durante una trasmissione di Sportmediaset. Ha anche menzionato la possibilità di outsider che potrebbero influenzare l’esito della finale dei Mondiali. La discussione si è concentrata sui giocatori più attesi, senza approfondire altri aspetti della competizione.

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Nello studio di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato anche dei protagonisti della partita del Metlife Stadium. Sicuramente Lamine Yamal e Messi, ma occhio agli outsider. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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