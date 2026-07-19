Trevisani | Mondiali ecco la mia favorita per la finale

Notizia in breve

Riccardo Trevisani ha indicato Lamine Yamal e Messi come i principali protagonisti della partita al Metlife Stadium durante una trasmissione di Sportmediaset. Ha anche menzionato la possibilità di outsider che potrebbero influenzare l’esito della finale dei Mondiali. La discussione si è concentrata sui giocatori più attesi, senza approfondire altri aspetti della competizione.