Trevisani | Mondiali ecco la mia favorita per la finale
Riccardo Trevisani ha indicato Lamine Yamal e Messi come i principali protagonisti della partita al Metlife Stadium durante una trasmissione di Sportmediaset. Ha anche menzionato la possibilità di outsider che potrebbero influenzare l’esito della finale dei Mondiali. La discussione si è concentrata sui giocatori più attesi, senza approfondire altri aspetti della competizione.
Nello studio di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato anche dei protagonisti della partita del Metlife Stadium. Sicuramente Lamine Yamal e Messi, ma occhio agli outsider. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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