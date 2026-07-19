Il Trestina prepara il ritiro pre-stagionale con test fisici e atletici programmati per domani e martedì. Da mercoledì, la squadra si trasferirà a San Leo, dove continueranno gli allenamenti. La stagione ufficiale partirà domenica 30 agosto con la prima partita di Coppa Italia di serie D. Nel frattempo, si lavora anche alla nuova sede del club.

Il Trestina inizia la nuova stagione rifacendosi. il look. Domani e martedì test fisici e atletici per i bianconeri di Marco Croce poi, da mercoledì, tutti a San Leo per il via vero e proprio del ritiro che vedrà Ferri Marini e compagni debuttare ufficialmente domenica 30 agosto nel primo turno di Coppa di serie D. Una stagione che inizia sotto i migliori auspici anche fuori dal campo, con la realizzazione della nuova sede, con palestra e spazio ricettivo annessi. "Siamo molto contenti di questo – sottolinea il presidente Leonardo Bambini – perché per la nostra società rappresenta un ulteriore step di crescita. Ogni anno cerchiamo di migliorare, non tanto sul piano dei risultati, perché credo che la serie D sia il traguardo massimo per una realtà come Trestina, ma sul piano delle strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trestina, tutto pronto per il ritiro. E si lavora alla nuova sede

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