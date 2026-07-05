Jolo già tutto pronto Ritiro dal 16 agosto
Lo Jolo ha annunciato che il ritiro pre-campionato inizierà il 16 agosto. Il direttore sportivo ha detto che il team è quasi al completo e pronto per partire, sottolineando che si stanno preparando per una nuova stagione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di giocatori o sulla durata del ritiro. La squadra si sta preparando per l’inizio delle partite ufficiali.
"Siamo praticamente al completo, pronti per calarci in una nuova avventura". E’ così che Leonardo Pomponio, direttore sportivo dello Jolo, ha commentato il momento che il club sta vivendo per quel che riguarda la prima squadra. In entrata, ha firmato l’attaccante Andrea De Simone, ventiseienne proveniente dal Casalguidi, per una trattativa-lampo avviata nelle scorse settimane. Anche il mercato in uscita fa registrare novità: il centrocampista Giorgio Robi è stato annunciato come nuovo giocatore dall’AM Aglianese. Gli uomini di coach Luigi Ambrosio si ritroveranno il 16 agosto prossimo al Fantaccini per l’inizio della preparazione, con la prima amichevole fissata a Iolo per il 22 settembre successivo contro la formazione "juniores" della Rondinella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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