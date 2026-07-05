Jolo già tutto pronto Ritiro dal 16 agosto

Notizia in breve

Lo Jolo ha annunciato che il ritiro pre-campionato inizierà il 16 agosto. Il direttore sportivo ha detto che il team è quasi al completo e pronto per partire, sottolineando che si stanno preparando per una nuova stagione. Non sono stati forniti dettagli sul numero di giocatori o sulla durata del ritiro. La squadra si sta preparando per l’inizio delle partite ufficiali.