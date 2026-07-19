Durante il ritiro, l’allenatore ha avviato colloqui individuali con i calciatori. La formazione ha schierato un 4-3-3 con Vergara mezz’ala, una novità rispetto al passato. La squadra ha seguito con attenzione questa modifica tattica, mentre l’allenatore ha mantenuto un atteggiamento distante rispetto all’ambiente.

Allegri il marziano. Subito la palla, colloqui singoli con i calciatori e dulcis in fundo la “sorpresa” del 4-3-3 con Vergara mezz’ala. Che poi non è una sorpresa mentre sorprende il modo con cui l’ambiente ha osservato questo gigante e veterano della panchina. Con la sua esperienza e conoscendo, anche se per pochi mesi, la piazza da calciatore ha capito subito che doveva assecondare certi patenti di fedeltà alla maglia azzurra dopo il recente passato juventino: pare abbia superato l’ “esame del sangue”. È accaduto prima con Antonio Conte anche se in tono minore perché era un passato più lontano, nonostante la fede bianconera mai nascosta del coach british-pugliese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tre giorni di ritiro e Allegri sembra il marziano sbarcato a Dimaro

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