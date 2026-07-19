Un uomo di 79 anni di Terni è morto questa mattina sul litorale di Riccione, all’altezza del bagno 52. È stato recuperato in mare e sono intervenuti un bagnino e agenti di polizia a bordo di moto d’acqua, ma i soccorsi sono risultati inutili. La vittima è stata portata a riva, ma le sue condizioni sono state giudicate irreversibili. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota.

Riccione, 19 luglio 2026 – Tragedia questa mattina sul litorale di Riccione, all'altezza del bagno 52, dove un uomo di 79 anni di Terni è morto dopo essere stato recuperato in mare. Inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. L'allarme è scattato quando il bagnino di salvataggio ha notato il corpo dell'uomo, trovato in acqua a pancia in giù. Nelle stesse ore erano in servizio lungo la costa gli operatori delle moto d'acqua della Polizia di Stato, impegnati nell'attività di prevenzione e controllo del litorale. Sentite le richieste di aiuto, i poliziotti hanno raggiunto in pochi istanti il punto indicato. Scesi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia in mare a Riccione, muore un turista di 79 anni: inutili i soccorsi di bagnino e poliziotti in moto d'acqua

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