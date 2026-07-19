Un’amicizia tra Wittgenstein e Engelmann si sviluppa attraverso un legame condiviso nel campo dell’architettura. La relazione tra i due è raccontata in due puntate inedite. Contestualmente, vengono menzionate anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. Chi si abbonerà entro il 5 agosto riceverà la seconda puntata direttamente a casa.

Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. È stata una strana amicizia quella che ha legato Wittgenstein e l’architetto Paul Engelmann durante gli anni della loro formazione spirituale. Strana perché nata sotto il segno dell’architettura – si erano conosciuti nel 1915 per l’intermediazione di Adolf Loos – e sotto il segno dell’architettura rimasta celebre – i due hanno progettato insieme la casa dei Wittgenstein a Vienna–, ma in realtà nutrita da scambi e preoccupazioni di carattere filosofico. Questo almeno... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Tra Wittgenstein e Engelmann, un’amicizia nel segno dell’architettura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inner Wheel, Agrigento e Gela rinnovano il legame nel segno dell'amicizia

Vespucci missione Usa. In viaggio verso New York nel segno dell’amiciziaUn viaggio negli Stati Uniti è stato pianificato da tempo per commemorare il rapporto tra i due paesi e l'amicizia tra i loro popoli.