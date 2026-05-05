Inner Wheel Agrigento e Gela rinnovano il legame nel segno dell' amicizia

L'Inner Wheel club di Agrigento, domenica 3 maggio, è stato ospite del club di Gela per il "Contatto di Ritorno", un evento che ha rafforzato un legame che affonda le radici nella storia più antica della Sicilia. L'incontro ha celebrato un'eredità storica comune: furono proprio i coloni di Gela.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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