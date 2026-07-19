Un giovane studente delle Marche ha realizzato un progetto di tesi che combina design e disabilità, in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro. Il progetto ha ottenuto un riconoscimento internazionale e ha partecipato a un premio dedicato. La proposta nasce dall’idea di sviluppare soluzioni accessibili attraverso il design, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone con disabilità uditive e visive. La realizzazione è stata supportata dall’organizzazione e dal talento del giovane ideatore.

E’ un progetto che nasce nelle Marche che gode già, però, di un riconoscimento internazionale. Tutto è partito dalla mente geniale di un giovanissimo talento. Filippo Eremitaggio, ex studente di Disegno Industriale all’Università di Camerino, oggi è specializzando all’Isia di Roma. Ha 23 anni ed è osimano. "Il mio progetto di tesi triennale, Odi, ha vinto il Core77 Design Awards 2026 nella categoria Toys & Play, sezione Student. Il Core77 è uno dei principali premi internazionali di design industriale, con sede negli Stati Uniti – spiega, emozionato – Odi è uno strumento modulare di gioco e riabilitazione per bambini con pluridisabilità psicosensoriali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra design e disabilità: "Ecco il mio progetto di tesi con la Lega del Filo d’Oro: un premio internazionale"

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LORENZA MARCHIONNE | Inclusive Design A modo mio | Podcast - Puntata 11 - Segnaletica Museale

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