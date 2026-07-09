Disabilità | Bartoli Lega del Filo d’Oro ‘cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul territorio nazionale’

Nel 2025 sono state inaugurate nuove sedi sul territorio nazionale per la Lega del Filo d’Oro, portando a 13 il numero di regioni coperte. Recentemente sono state aperte una sede a Rende, in provincia di Cosenza, e un’altra a Nuoro, in Sardegna. Queste nuove strutture rafforzano la rete di servizi dedicati alle persone con disabilità uditive e neuromotorie.

“Nel corso del 2025, abbiamo aperto una nuova sede territoriale a Rende, in provincia di Cosenza; da poche settimane è inoltre attiva la sede territoriale a Nuoro, in Sardegna - per un totale di 13 regioni raggiunte. Tra gli obiettivi primari della Lega del Filo d’Oro vi è quello di potenziare ed allargare i servizi così da raggiungere sempre più persone e famiglie. Questo è possibile grazie anche alla grande generosità espressa dai sostenitori”. Lo spiega Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, intervenendo alla presentazione del Bilancio Sociale 2025 presso l’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Disabilità: Bartoli (Lega del Filo dOro), cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul

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