Dopo il Gran Premio del Belgio, Toto Wolff ha commentato la vittoria del pilota di 19 anni. Ha detto che non si tratta di un risultato tipico di un giovane così giovane e ha riconosciuto che la vettura era la migliore in pista. Tuttavia, ha anche segnalato che il team sta affrontando un problema legato al software, che potrebbe influire sulle prestazioni future. La gara si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps.

Toto Wolff sorride al termine del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il team di Brackley ha centrato un nuovo successo di questa incredibile stagione e il sogno del doppio titolo è dietro l’angolo. La vittoria è andata ad Andrea Kimi Antonelli davanti a Charles Leclerc per 1.9 secondi mentre è terzo Max Verstappen a 11.5. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 17.2. Al termine della gara delle Ardenne il team principal della Mercedes ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Una grande vittoria per Kimi! Dopo la delusione di Silverstone ha fatto davvero tutto perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Toto Wolff elogia Antonelli: “Vittoria non da 19enne. Mercedes macchina migliore, ma abbiamo un problema di software…”

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Toto Wolff Reacts About Kimi Antonelli Leading The Formula 1 Championship!

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