Torna dall’America per rivedere la famiglia

Il 14 settembre, Nicole Vigorelli tornerà a Bellaria dopo nove anni, dall’America. Con lei arriveranno il marito, Alexander William Schlau, e le due bambine, Lucy April di tre anni e Daisy Malvina di due. Finora, la famiglia è stata conosciuta nella città solo tramite i racconti della madre.

Nove anni, un oceano e due bambine che Bellaria, finora, l’hanno conosciuta soltanto attraverso i racconti della madre. Il 14 settembre Nicole Vigorelli tornerà a Bellaria con il marito Alexander William Schlau e le figlie Lucy April, tre anni, e Daisy Malvina, due. Resteranno in Italia fino al 13 ottobre. "Tornare a Bellaria dopo nove anni rappresenta tantissimo per me", racconta Nicole. "Potrò riabbracciare la mia famiglia e rivedere mio padre, che non vedo da quando sono partita". Oggi vive a Palm Harbor, in Florida. Negli Stati Uniti ha lavorato nella gestione immobiliare fino a diventare assistant manager di un complesso residenziale. Dopo la nascita della seconda figlia ha lasciato il lavoro per dedicarsi alle bambine e vuole tornare al lavoro dopo il viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dall'America a Cerignola , il discendente di Nicola Morra torna a Cerignola

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