Un uomo accusato di aver minacciato e aggredito la sua compagna per un anno è stato arrestato e portato in carcere. L’episodio più recente si è verificato il 29 giugno in un appartamento di zona Crescenzago, dove la donna aveva appena fumato una sigaretta nonostante il divieto del partner. La donna ha riferito di aver ricevuto insulti e minacce di morte, tra cui una frase: “Ti uccido al parco Lambro”.

Milano, 19 luglio 2026 – “Se ti affacci sei una p. ”. Sera del 29 giugno, appartamento in zona Crescenzago. Silvia (nome di fantasia) ha appena fumato una sigaretta sul balcone, trasgredendo un incomprensibile divieto del fidanzato: “Se ti dico una cosa devi farla, sei un’ingrata, volgare, psicopatica pazza e non ce la faccio più”. Il ventiseienne albanese R.R. se la prende prima con il ventilatore, spaccato con un calcio, e poi con la donna, colpita prima al braccio e poi alla gamba. Lei lo manda via, ma lui torna poco dopo mezzanotte e ricomincia a insultarla. La visita alla Mangiagalli . Il primo luglio, Silvia, che fino a quel momento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ti uccido al parco Lambro”: dopo un anno di minacce e botte il fidanzato violento finisce in cella

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