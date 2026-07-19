Tensione tra Fagnani e Marzullo la giornalista irritata dalla domanda sulla maternità | Nel 2026 non dovresti farla

Durante la presentazione di un libro, una giornalista ha rivolto una domanda sulla maternità a un collega, ricevendo una risposta irritata. La giornalista ha commentato con tono sarcastico, dicendo che nel 2026 non dovrebbe farlo. In un momento successivo, ha rimproverato l’intervistato per aver affrontato temi personali, chiedendo se volesse un approccio da gossip, nonostante lui sia considerato un intellettuale.

Fagnani e Marzullo si incontrano per la presentazione di un libro della giornalista, ma l'intervista si sposta su temi personali e lei lo rimprovera: "Vuoi questo approccio da gossip proprio tu che sei un intellettuale?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scontro tra De Grenet e Balivo sulla maternità in età avanzata: “Metti al mondo figli orfani”, “Che dici?”Durante una trasmissione televisiva, si è verificato un confronto tra due opinioniste sul tema della maternità in età avanzata.

“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”, Fedez risponde alla domanda sulla separazione dalla ex moglieDurante l'ultima puntata di Pulp Podcast, a Fedez è stata posta la domanda su come abbia lasciato Chiara Ferragni.

Tensione tra Fagnani e Marzullo, la giornalista irritata dalla domanda sulla maternità: Nel 2026 non dovresti farlaFagnani e Marzullo si incontrano per la presentazione di un libro della giornalista, ma l'intervista si sposta su temi personali e lei lo rimprovera: Vuoi ... fanpage.it

Francesca Fagnani e il giallo Belve: La messa in onda in autunno non è certa, il clima è tesoAlla presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona, Francesca Fagnani e Belve erano tra i temi più attesi. Sul palco marchigiano, i vertici di ... bigodino.it