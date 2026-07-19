Tesoretto Muharemovic Una delle ’migliori’ cessioni

Il Leeds ha acquistato il difensore bosniaco Taik Muharemovic per 40 milioni di euro, dopo due stagioni in neroverde. La metà dell'importo sarà versata alla Juventus. La cessione del giocatore viene considerata tra le più significative della società. Muharemovic passa così alla squadra inglese, lasciando il club italiano dopo aver disputato due stagioni. La transazione segna un investimento importante per il Leeds e una vendita di rilievo per il club italiano.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Anche se la metà finirà nella casse juventine, i quaranta milioni di euro con i quali il Leeds acquista il centrale bosniaco Taik Muharemovic dopo le sue due stagioni in neroverde lo consegnano alla storia della società. Mica il Leeds, ma Tarik, e ne fanno la cessione più ‘cara’ di sempre, con buona pace di altri ‘colpacci’ in uscita piazzati, negli ultimi anni, dalla ‘gioielleria neroverde’. Che dopo tre stagioni di basso cabotaggio (legate al triennio che ha visto il Sassuolo retrocedere e risalire, e in mezzo giocare un anno in B, dove gli ordini di grandezza non sono quelli della massima serie) conferma la sua fama di ‘bottega cara’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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