Archiviata la due giorni della seconda edizione del Festival di musica popolare, che in occasione della prima serata (ieri la seconda) ha fatto registrare una partecipazione addirittura superiore a quella dello scorso anno, l’area eventi di Castrocaro ospita questa sera un appuntamento dedicato ai giovani talenti locali: alle 20.30 infatti, sul palco allestito nei pressi della pista di pattinaggio, andrà in scena ‘Castrocaro music generation’. Ad aprire le danze sarà la Pink Orchestra Santa Cecilia, un insieme tutto al femminile nato nell’ambito della Scuola di musica Rossini di Terra del Sole da un’idea di Barbara Gurioli e Laura Servadei. Diretta dal maestro Alessandra Bassetti, l’orchestra riunisce una trentina di musiciste provenienti dalle due cittadine affratellate sotto un unico gonfalone e anche dai comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terza sera di concerti. E ora la ‘Castrocaro music generation’

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