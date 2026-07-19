Terremoto in Perù nella provincia di Chupaca crolli e danni dopo la scossa di magnitudo 5,1 | morti e feriti

Da virgilio.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso l’entroterra della regione di Junín, in Perù, a circa 62 chilometri di profondità. La scossa ha causato crolli e danni in diverse aree e provocato almeno cinque decessi. La terra ha tremato nel distretto di Chupaca, portando a incidenti che hanno coinvolto edifici e infrastrutture. Non sono stati ancora comunicati dettagli su feriti o danni specifici.

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Trema la terra in Perù, dove una scossa di magnitudo di 5,1 ha provocato diversi crolli e almeno cinque morti. Secondo quanto comunicato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze, il terremoto è stato registrato nell’entroterra del Paese sudamericano, nel distretto della città di Chupaca, regione di Junín, a una profondità di 62,8 chilometri. Il terremoto in Perù I sismografi hanno rilevato la scossa alle 2.24 ore italiana di domenica 19 luglio, localizzata a 12,05 gradi di latitudine sud e 75,15 gradi di longitudine ovest. Il primo evento di magnitudo 5,1 è stato seguito da un altro di magnitudo 3,7, entrambi con epicentro Chupaca. Colpiti anche i distretti di Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Yscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre e Yanacancha. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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