Terremoto fortissimo crollano edifici | ci sono morti

Un terremoto di forte intensità ha causato il crollo di edifici e la morte di diverse persone. L'evento è avvenuto durante la notte, provocando crolli diffusi e evacuazioni. Le autorità stanno verificando i danni e il numero delle vittime. Non ci sono ancora dettagli sulle zone più colpite o sui feriti. La scossa è stata avvertita in più regioni e ha generato panico tra la popolazione.

Nel cuore della notte, quando tutto sembrava immobile, un boato e poi la terra che si muove senza lasciare il tempo di capire. Le case che tremano, le persone in strada con il fiato sospeso, il buio che rende ogni istante ancora più angosciante. Una notte di paura, segnata dall’allarme e dalla corsa dei soccorsi. È successo in Perù, nella regione andina centrale di Junín, dove un terremoto ha colpito l’area nelle prime ore della giornata. Con il passare del tempo, la gravità della situazione è emersa in tutta la sua durezza: edifici danneggiati, crolli e una comunità precipitata nello choc. Morti e persone sotto le macerie: la corsa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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