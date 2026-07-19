Tennis giovanile ’Babolat Cup’ al Ct Firenze le finalissime

Notizia in breve

Le finali della ‘Babolat Cup’ si sono svolte questa mattina al Circolo Tennis Firenze 1898, vicino alle Cascine. Le partite sono iniziate alle 10 e rappresentano la fase conclusiva di un torneo Under 12. La competizione ha visto la partecipazione di giovani tennisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è svolta negli impianti storici del circolo, con un’attenzione crescente nel settore giovanile.