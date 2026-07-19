Tennis giovanile ’Babolat Cup’ al Ct Firenze le finalissime
Le finali della ‘Babolat Cup’ si sono svolte questa mattina al Circolo Tennis Firenze 1898, vicino alle Cascine. Le partite sono iniziate alle 10 e rappresentano la fase conclusiva di un torneo Under 12. La competizione ha visto la partecipazione di giovani tennisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è svolta negli impianti storici del circolo, con un’attenzione crescente nel settore giovanile.
La ‘Babolat Cup’ si conclude stamani al Circolo Tennis Firenze 1898, presso gli impianti storici alle Cascine con inizio partite alle ore 10. Si tratta della tappa conclusiva di un interessante e prestigioso torneo Under 12. Dopo Milano, Bassano, Roma e Barletta la Babolat Cup, manifestazione di livello nazionale giovanile, si gioca al Ct Firenze. Stamani nella finale femminile scenderanno in campo Kercicu contro Tuveri: Kerciku tesserata Professione tennis e Tuveri, sarda, del Ct Perugia. Nella finale maschile si affrontano Bufalino contro Trinca: Bufalino tesserato per Villa borghese di Roma e Trinca del Club Frascati Roma. Seguiranno le premiazioni sul campo alla presenza di personalità sportive ed istituzionali, componenti della Federtennis e del Ct Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Serie B2 femminile, il Ct Palermo torna al successo: sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training MalnateNel campionato di Serie B2 femminile, il Ct Palermo ha vinto 4-0 contro la squadra lombarda dello Junior Tennis Training Malnate.
Si parla di: Tennis giovanile. ’Babolat Cup’, al Ct Firenze le finalissime.
Tennis giovanile. ’Babolat Cup’, al Ct Firenze le finalissimeLa ‘Babolat Cup’ si conclude stamani al Circolo Tennis Firenze 1898, presso gli impianti storici alle Cascine con inizio ... sport.quotidiano.net
Tennis. The Babolat Cup arrives at the Ct Firenze.The prestigious 'Babolat Cup' stops at the Circolo Tennis Firenze 1898, at the historic Cascine tennis facility. Until the ... sport.quotidiano.net