Temperature record e sport | Comportamenti responsabili Colpo di calore anche nei giovani

Le temperature raggiungono i 40 gradi in alcune zone dell’Empolese, con molte persone che si rifugiano in bar e supermercati climatizzati per cercare sollievo. Il caldo intenso si manifesta anche tra i giovani, con possibili rischi di colpo di calore.

EMPOLI Empoli e l’Empolese a 40 gradi. Caldo infernale che non dà tregua. C’è chi si rifugia in bar, supermercati con aria condizionata, per respirare. C’è chi invece lo (o la) si vede correre (o andare in bicicletta) nei parchi o sui percorsi collinari attorno alla città (verso il Montalbano o il Chianti) anche nelle ore più torride nel nome del fitness. Ebbene possono esserci seri rischi per la salute. In queste condizioni l’organismo è sottoposto a uno stress aggiuntivo che può favorire l’insorgenza di colpi di calore e di altri malori. Per questo la Medicina dello Sport, afferente al Dipartimento della Prevenzione dell’Asl Toscana centro, richiama l’attenzione sull’importanza di adottare comportamenti responsabili durante il periodo estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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