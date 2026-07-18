Nella provincia di Ascoli, le temperature hanno raggiunto livelli record, con un aumento del caldo soprattutto nelle zone interne. Nei pronto soccorso sono stati attivati protocolli specifici a causa di casi di colpi di calore. La zona costiera registra temperature più moderate grazie a una maggiore ventilazione, mentre le aree interne sono più colpite dal caldo intenso.

Tutta la provincia di Ascoli è stretta nella morsa del caldo, in particolare le zone interne, mentre lungo la costa una maggiore areazione sta garantendo temperature leggermente più miti e sopportabili. Dura la vita invece per chi si trova più all’interno e deve fare i conti con un caldo veramente importante e tale da aver fatto emettere allerta meteo per ondate di calore, soprattutto nella giornata di ieri. I sanitari del 118 e i colleghi dei pronto soccorso degli ospedali di Ascoli e San Benedetto hanno visto aumentare gli accessi a causa di malesseri, conseguenze delle alte temperature di questi ultimi giorni. In due casi al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni è stato attivato il protocollo calore che riguarda casi particolarmente seri e legati alle conseguenze del caldo torrido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo record anche nel Piceno. Protocolli nei pronto soccorso. Anche casi di colpi di calore

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