Caldo record anche nel Piceno Protocolli nei pronto soccorso Anche casi di colpi di calore
Nella provincia di Ascoli, le temperature hanno raggiunto livelli record, con un aumento del caldo soprattutto nelle zone interne. Nei pronto soccorso sono stati attivati protocolli specifici a causa di casi di colpi di calore. La zona costiera registra temperature più moderate grazie a una maggiore ventilazione, mentre le aree interne sono più colpite dal caldo intenso.
Tutta la provincia di Ascoli è stretta nella morsa del caldo, in particolare le zone interne, mentre lungo la costa una maggiore areazione sta garantendo temperature leggermente più miti e sopportabili. Dura la vita invece per chi si trova più all’interno e deve fare i conti con un caldo veramente importante e tale da aver fatto emettere allerta meteo per ondate di calore, soprattutto nella giornata di ieri. I sanitari del 118 e i colleghi dei pronto soccorso degli ospedali di Ascoli e San Benedetto hanno visto aumentare gli accessi a causa di malesseri, conseguenze delle alte temperature di questi ultimi giorni. In due casi al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni è stato attivato il protocollo calore che riguarda casi particolarmente seri e legati alle conseguenze del caldo torrido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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