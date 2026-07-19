Telecamere spente | il sindaco sotto tiro

A Santarcangelo le telecamere di sorveglianza installate nel centro storico non sono ancora operative. Sono venticinque dispositivi, del valore di 30mila euro, installati in punti strategici, ma ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie per il loro funzionamento. La loro messa in funzione è stata annunciata come una misura di sicurezza, ma al momento non sono state attivate.

A Santarcangelo i venticinque nuovi occhi elettronici installati nei punti strategici del centro storico non sono ancora entrati in funzione. Il sistema, costato 30mila euro e presentato come una risposta concreta alle richieste di sicurezza di cittadini e commercianti, è fermo in attesa delle autorizzazioni. L’obiettivo era accenderlo in primavera. A luglio inoltrato, però, una data certa non c’è ancora. "Si parlava di un sistema operativo per la primavera, ma nessuno ha mai precisato la primavera di quale anno" attacca Barnaba Borghini di Alleanza Civica "perché dopo mesi di annunci, un Consiglio comunale straordinario sulla sicurezza e numerose rassicurazioni, le telecamere sono ancora inutilizzabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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