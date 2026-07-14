Durante la presentazione di Allegri al Teatro San Carlo, Aurelio De Laurentiis ha rifiutato simbolicamente la cittadinanza onoraria di Napoli, affermando di non averne bisogno per sentirsi napoletano. A telecamere spente, il presidente della squadra ha commentato con fermezza: “Pensavo veramente che abbia bisogno di…”. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social e tra i presenti.

Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato simbolicamente la cittadinanza onoraria di Napoli durante la presentazione di Allegri al Teatro San Carlo, affermando con fermezza di non averne bisogno per sentirsi napoletano. De Laurentiis e la cittadinanza onoraria: la precisazione del patron. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione della conferenza stampa per lanciare una stoccata all’amministrazione comunale. A microfoni spenti, secondo quanto raccolto da alcuni giornalisti presenti e da Area Napoli, De Laurentiis avrebbe dichiarato: “Ma che credete che abbia bisogno della Cittadinanza onoraria per sentirmi napoletano?” Una frase che racchiude tutta la sua visione del legame con la città, ben oltre i riconoscimenti ufficiali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis a telecamere spente: “Pensave veramente che abbia bisogno di…”

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