Sybilline – Sesso soldi e amore per se stessi

Un volume che con un’incredibile disegno racconta la realtà di giovani ragazze costrette a diventare escort. Questo è Sybilline, graphic novel di Sixtine Dano uscita per Bao Publishing che indaga questa realtà con delicatezza e senza giudizio. Proseguendo la lettura potete scoprire la trama e il nostro parere su quest’opera difficile da ignorare. Sybilline – Sixtine Dano; Bao Publishing Soldi facili per un sogno da realizzare. Raphaelle è una giovane ragazza che si è trasferita a Parigi per studiare architettura. Questa sua nuova vita è purtroppo molto costosa. I libri e i materiali per gli studi sono tanti e cari e non basta l’aiuto economico dei suoi genitori e il lavoretto part time in un bar vicino a casa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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