In Svezia occidentale, una coppia di tornado si è unita in un singolo vortice mentre si spostava tra laghi e campi vicino a Grästorp. L'evento è stato ripreso da testimoni e rappresenta un fenomeno raro e spettacolare nel cielo della regione. Nessun danno segnalato.

(LaPresse) Uno spettacolo raro e impressionante nei cieli della Svezia occidentale, dove una coppia di tornado è stata ripresa mentre si spostava tra laghi e campi nei pressi di Grästorp. Le immagini mostrano due enormi vortici d’aria che ruotano fianco a fianco prima di fondersi in un unico tornado. Secondo la testimone che ha assistito alla scena, il fenomeno è durato circa 15 minuti ed è stato vissuto come un’esperienza «surreale» e allo stesso tempo «spaventosa». La giornata è stata caratterizzata da un’intensa ondata di maltempo, con forti piogge che hanno causato allagamenti localizzati e danni di lieve entità in diverse aree della Svezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Svezia, rara coppia di tornado si fonde in un unico vortice

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