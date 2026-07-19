Super Romanò l' Italvolley batte 3-1 Cuba e va alle final 8 di Nations

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto contro Cuba 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17) e si è qualificata per le Final Eight della Nations League di volley. La squadra si mantiene almeno al quinto posto in classifica, in attesa del risultato tra Stati Uniti e Polonia. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che hanno conquistato il passaggio alla fase finale del torneo.

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L’Italia va alle Final Eight di Nations League e conferma almeno il quinto posto (bisogna aspettare la sfida tra Usa e Polonia) in classifica con una vittoria su Cuba 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17). I quarti inizieranno il 29 luglio a Ningbo in Cina. De Giorgi conferma il sestetto con Giannelli-Romanò, Mati-Sanguinetti centrali, Lavia-Bottolo schiacciatori e Balaso libero. Cuba gioca con Thondike-Rodriguez, Simon- Wilson centrali e Yant-Lopez martelli e Garcia Alvarez libero. Primo set da incubo con Cuba aggressiva e brava in difesa. Gli azzurri subiscono, faticano a chiudere i punti e faticano a smarcarsi dal muro e regalano sei punti solo in battuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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