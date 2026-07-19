Summer Knights edizione record Cavalieri si scalda per Panariello
L’edizione 2023 di Summer Knights ha registrato numeri record di partecipanti e di pubblico. La manifestazione ha portato in piazza numerosi artisti e spettacoli, attirando una grande affluenza di visitatori. La piazza, cuore della città, si è trasformata in uno dei principali centri di eventi estivi, con un programma ricco di musica e cultura. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto di un noto artista italiano.
Un’edizione vincente, capace di trasformare ancora una volta Piazza dei Cavalieri in uno dei principali luoghi di riferimento dell’estate musicale e culturale toscana. Il Pisa Summer Knights 2026 sta confermando il grande successo dell’edizione in corso con un bilancio già straordinario: sono infatti tre i sold out registrati nel cartellone del festival. Dopo il tutto esaurito fatto registrare lo scorso 16 luglio per il concerto dei Deep Purple, una delle date più attese dell’intera rassegna, arrivano altri due importanti sold out: quello del concerto di Coez, in programma il 22 luglio, e quello di Tony Pitony, atteso sul palco il 24 luglio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Argomenti più discussi: Summer Knights, edizione record. Cavalieri si scalda per Panariello; Pisa Summer Knights, tre sold out e un Festival che continua a crescere; Un altro big si aggiunge al cartellone di 'Pisa Summer Knights': c'è anche Emma; DEEP PURPLE: Piazza dei Cavalieri, Pisa Summer Knights – 16/07/2026.
Questa sera Emma ci aspetta a Pisa - Pisa Summer Knights facebook
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