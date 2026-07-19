summer knights edizione record cavalieri si scalda per panariello

Notizia in breve

L’edizione 2023 di Summer Knights ha registrato numeri record di partecipanti e di pubblico. La manifestazione ha portato in piazza numerosi artisti e spettacoli, attirando una grande affluenza di visitatori. La piazza, cuore della città, si è trasformata in uno dei principali centri di eventi estivi, con un programma ricco di musica e cultura. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto di un noto artista italiano.