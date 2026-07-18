Un artista ha ripreso il palco ai Cavalieri, portando l’energia del suo tour estivo. Ha dichiarato di aver atteso con entusiasmo questo momento, sottolineando come i festival estivi offrano una carica di adrenalina e libertà. Ha aggiunto che per lui la musica significa condivisione e stare tra la gente. La tournée, iniziata di recente, rappresenta per lui una forma di espressione personale e di contatto diretto con il pubblico.

"Non vedevo l’ora di tornare sul palco. L’estate ha un’energia tutta sua e i festival estivi sono una botta di adrenalina pazzesca. Per me la musica è condivisione, è stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere se stessi, liberamente". Parola di Emma Marrone, che stasera alle 21.30 sarà protagonista al Pisa Summer Knights in piazza dei Cavalieri, il festival di spettacolo e cultura che l’altra sera ha ospitato leggende del rock come i Deep Purple (piazza strapiena) e ieri si è rivolto ai più giovani con lo show Teenage Dream. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’energia di Emma ai Cavalieri. La magia di "Summer Knights"

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Si parla di: L’energia di Emma ai Cavalieri. La magia di Summer Knights; Katy Perry, The Zen Circus ed Emma. Tutti gli appuntamenti in musica della terza settimana di luglio.

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